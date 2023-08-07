عبدالعزيز الفضلي



اختتمت في القاهرة أعمال دورة «تنمية إدارة العمل التطوعي» والتي أقامتها المنظمة الكشفية العربية للقادة المتميزين في الحركة الكشفية الكويتية لمدة أسبوع.



وأكد أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي على هامش الحفل الختامي أن الدورة مميزة وفريدة من نوعها، مشيرا الى أنها تختص بالتعريف بموضوعات وسياسات جديدة في الكشافة، ومن خلال الدورات التدريبية سيتم نقل الحركة الكشفية الكويتية الى مرحلة جديدة من التقدم، لافتا الى انه لو طبق ما تم طرحه في جميع الجمعيات الكشفية العربية لرأينا تطورا كبيرا.



وأعرب حمدي عن أمله في تفعيل ما تم تقديمه في الجلسات وورش العمل من خلال اللجان العاملة في جمعية الكشافة الكويتية، خاصة ان مجلس الادارة برئاسة د.عبدالله الطريجي لا يألو جهدا في توفير الأجواء المناسبة لمنتسبي الكشافة، شاكرا جميع من ساهم وشارك في إنجاح الدورة.



من جانبه، قال رئيس الوفد الكويتي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد إن الدورة تعتبر الاولى على مستوى الجمعيات العربية الكشفية وتقام لرؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الجمعية، موضحا ان الوفد استفاد مما قدم من معلومات قيمة نعمل على تطبيقها في لجان الجمعية المختلفة.