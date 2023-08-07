أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل دعم المشاريع التي يرغب أصحابها في المشاركة بجائزة الازدهار الرقمي التي أعلنت عنها منظمة «التعاون الرقمي»، داعيا الأعضاء المتخصصين والمهتمين بعالم الهندسة والتكنولوجيا الرقمية للمشاركة بمشاريعهم في الجائزة.



وقال العتل: سعدنا بزيارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ولقاء رئيس مجلس إدارتها م.عمر العمر ونائب رئيس الهيئة والمستشارين فيها، ونثمن هذه الدعوة للمشاركة في الجائزة، مضيفا أن عضوية الكويت في منظمة «التعاون الرقمي» أمر يستحق الدعم والمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تبرز جهود المهندسين والفنيين الكويتيين وتسلط الضوء على مشاريعهم التنموية.



وأكد حرص الجمعية على الارتقاء بعمل الهيئة وفتح مساحات واسعة للمهندس الكويتي للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونأمل الاستفادة من هذه الرؤية المنفتحة في هيئة الاتصالات بفتح مجالات أوسع لعمل المهندس الكويتي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.



وكان العتل قد التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة م.عمر العمر بحضور نائب رئيس الهيئة م.عبدالله العجمي وأمين الصندوق المساعد وعضو مجلس الإدارة بالجمعية م.مبارك القناعي، عضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي والمدير العام م.وليد المطوع ومستشارين من الهيئة في ختام حفل توقيع مذكرة للتعاون بين الهيئة والجمعية.