عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تسعى للحصول على موافقة الجهات المعنية لطرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع الشيخ نواف الأحمد لطباعة المصحف الشريف في صبحان. وقالت مصادر مطلعة ان المشروع الاستراتيجي تبلغ مساحته الكلية 27.200 متر مربع، ومساحة المباني 28.085 مترا مربعا، وهو عبارة عن قاعات مطابع وملحقاتها من خدمات ومكاتب إدارية. ولفتت المصادر إلى أن المشروع سيكون أحد معالم الكويت لاختصاصه واحتضانه واهتمامه بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم القرآن وتراجم القرآن الكريم، مشيرة إلى ان المشروع يتميز بالواجهات ذات الخطوط والزخارف الإسلامية وإطلالة المكاتب الإدارية على الفناء الداخلي للمشروع والمساحات الخضراء.