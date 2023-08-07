أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أمس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.



وأضاف الشعلة، في تصريح لـ«كونا»، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تنفيذ برنامج عمل الحكومة ودعم جهود الدولة في مشاريعها المتعلقة بالتحول الرقمي، موضحا أن هذه اللجنة تأتي استكمالا للجهود والخطوات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في البلاد وإلى جهود الجهات التابعة لوزارة الدولة لشؤون الاتصالات في تطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، لافتا إلى أن اللجنة تعتبر امتدادا لخطة عمل الحكومة التي ستسهم، ضمن جهود الدولة المتمثلة في مشاريعها، بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.



وبين أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل ضمن إطار وطني وخطة استراتيجية، مؤكدا أنها ستمثل خطوة أساسية لتحقيق واستكمال رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن التحول الرقمي هو عملية تغيير جذري في طريقة عمل المؤسسات الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمكن أن تشمل تغييرات جذرية في ثقافة عمل المؤسسات وخدماتها وعملياتها وما تنتجه، ويجسد فرصة عظيمة لتحسين الأداء وتجربة المستفيدين بالإضافة إلى زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وتقليل التكاليف، موضحا أن التحول الرقمي هو عملية مستمرة وليس حدثا لمرة واحدة، إذ يجب أن تكون المؤسسات الحكومية مستعدة للاستثمار في التحول الرقمي على المدى الطويل لتحقيق الفوائد التي تأمل تحقيقها.



وتابع: التحول الرقمي يمكن أن يساعد المؤسسات الحكومية على الابتكار من خلال تطوير خدمات ومنتجات جديدة وتحسين العمليات الحالية، مشددا على أهمية الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي لتمكين الجهود الرامية لتطوير المنظومة والقنوات الرقمية الحكومية وخدماتها وتعزيز المرونة والجاهزية والمواءمة بين المشاريع والأنظمة الرقمية المختلفة في كل جهات الدولة وتعزيز التنافسية ورفع كفاءة استغلال البنى التحتية والأصول الرقمية.