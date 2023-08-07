استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك. إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب بإقليم أزيلال وسط المملكة المغربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. من جهة اخرى بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير باتريك لينتون آلن حاكم عام جامايكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.