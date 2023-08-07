محمد الجلاهمة



أغلق رجال ادارة بحث وتحري محافظة الفروانية نحو 10 قضايا سلب بالقوة ارتكبت جميعها ضد وافدين، وذلك بضبط 7 وافدين من جنسية عربية اعترفوا بارتكاب الجرائم وبيع الهواتف المسروقة في منطقة الفروانية وتقاسم قيمة المسروقات فيما بينهم.



وقال مصدر أمنـي إن تعدد قضايا سلب هواتف ومبالغ مالية من وافدين فتح تحقيقا بشأنها، حيث تم الاستماع الى افادات المجني عليهم الذين أجمعوا على انه وخلال سيرهم ليلا يتم اعتراضهم من الخلف بوضع ادوات حادة في ظهورهم والطلب منهم تسليم ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف.



وأضاف المصدر: تم تكثيف التحريات التي خلصت الى ان وراء هذه الجرائم شبابا غير بالغين من جنسية عربية، حيث تم ضبط اثنين منهم واعترفوا بارتكاب تلك الجرائم بمشاركة 5 آخرين، وانهم يقومون ببيع المسروقات الى محل يديره وافد عربي ليتم ضبط البائع، وبالتحقيق معه نفى علمه ان الهواتف مسروقة، ولكن لم يوضح الأسباب التي دعته الى ارسال الهواتف المشتراة الى موطنه لإعادة بيعها هناك، وهو ما يدعو الى الاعتقاد انه متورط وعلى علم بأن الهواتف المبيعة له مسروقة، خاصة ان الهواتف الذكية في حال استخدامها داخل الكويت يتم ضبط مستخدميها من قبل رجال المباحث استنادا الى «السيريال نمبر» الذي يكون مرفقا في ملف القضايا.