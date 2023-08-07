أعلنت وزارة الداخلية ان اللجنة المشكلة بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تبين لها أن هناك 87.140 مركبة تعود ملكيتها لوافدين مقيمين ملغاة إقامتهم أو متوفين، وبناء عليه فإن الإدارة تلفت انتباه جميع من يحوز أو يستخدم مركبة تعود ملكيتها لاشخاص ملغاة اقاماتهم أو متوفين أنه يتوجب عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور لنقل ملكية هذه المركبة أو إلغائها، وذلك بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية، وفي حال عدم القيام بهذا الإجراء سيتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقا للمادة 207 من قانون المرور التي تنص على «يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول»، كما يجوز للإدارة بيعها في مزاد علني وفق الاجراءات القانونية المتبعة.



وكانت اللجنة توصلت من قبل إلى وجود 66.584 رخصة سارية لعاملين تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة أو لوجودهم خارج البلاد، وعليه تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مرة أخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إذا توافرت فيه شروط استحقاق رخصة القيادة.