سعود عبدالعزيز



كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الفترة من السبت 29 يوليو الماضي حتى الجمعة 4 أغسطس الجاري، والتي حصلت «الأنباء» على تفاصيلها، عن وقوع 1327 حادثا مروريا، منها 1094 حادثا بسيطا و233 حادثا جسيما، أي تسبب في إصابات ووفيات، وكذلك تم تحرير 25000 مخالفة متنوعة وضبط 28 حدثا بلا رخصة سوق. وأظهرت الإحصائية أن عدد المركبات التي أحيلت إلى كراج الحجز على ذمة مخالفات أبرزها الأمن والسلامة بلغت 210 مركبات، فيما بلغت أعداد الدراجات المحالة إلى الحجز 8 دراجات، أما المخالفون الذين أحيلوا إلى النضارة فبلعت أعدادهم 36 مخالفا من جنسيات مختلفة على خلفية مخالفات أغلبها جسيمة.وضبط رجال المرور خلال حملاتهم 44 مركبة مطلوبة قضائيا سواء على قضايا خيانة أمانة أو ارتكبت بها قضايا مثل السلب والسرقة أو مخالفات أخرى. ورغم التحذير من قيادة الأحداث لمركبات ذويهم، استمر هذا النوع من المخالفات، وتم ضبط 28 حدثا أحيلوا إلى نيابة الأحداث، كما تم ضبط مطلوبين و19 مخالفا لقانون الإقامة و16 وافدا بلا إثبات و7 متغيبين، وأحيلت قضية متعلقة بحيازة مخدرات إلى الإدارة العامة للمكافحة.