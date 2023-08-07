مبارك التنيب



أدرج اسم وافد هندي على قوائم إلقاء القبض بعد ثبوت قيامه بسرقة 800 دينار من مقر عمله والهرب إلى موطنه، حيث تبين لرجال مباحث حولي وبموجب محادثة عبر الواتساب بينه وبين مواطنه تنفيذ الواقعة، وقال في المحادثة لزميله إنه سرق 800 دينار ولن يعود إلى الكويت مرة أخرى. وكانت محامية تقدمت إلى أحد مخافر حولي بصفتها موكلة عن صاحب شركة، مشيرة إلى أن وافدا هنديا من مواليد 1977 يعمل في الشركة خان الأمانة وهرب وتبين لها وللشركة انه غادر الكويت، وعليه قام رجال المباحث بفتح تحقيق واستدعاء زملاء المدعى عليه، حيث قدم أحد هؤلاء لرجال المباحث رسائل واتساب بينه وبين المتهم تؤكد سرقة المبلغ والهرب، وعليه تم إدراج اسم الوافد الهندي على قوائم إلقاء القبض.