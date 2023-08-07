منصور السلطان



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على مروج خمور مصري الجنسية ملقب بـ «البرنس» وآخر هندي يدعى «شكير» خلال كمين نصب لهما في منطقة السالمية وبحوزتهما نحو 200 بطل خمر مستوردة من مختلف الماركات، واعترف الوافدان بالاتجار في الخمور وجار معرفة مصدر تلك المسكرات.



وفي التفاصيل، فإن معلومات وردت لرجال المباحث عن مروج خمور مستوردة مصري يلقب بـ«البرنس»، وبعد عمليات البحث والتحري تبين انه يبيع الخمور المستوردة على زبائنه بمساعدة زميلة هندي الجنسية وانهما ينطلقان خلال توزيع الخمور من شقتهما في منطقة السالمية، فتمت مداهمة الشقة وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما 50 زجاجة خمر مستوردة وخلال تفتيش شقتهما عثر على ما يقارب من 150 زجاجة خمر مستوردة. وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات الى النيابة العامة.



على صعيد آخر، أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء شابا خليجيا ووافدا سوريا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة الجهراء بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي ومبلغ مالي. وقال مصدر أمني إنه وخلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية امن الجهراء مساء أول امس في منطقة الجهراء اشتبهوا بسيارة تسير بطريقة متعرجة، وبعد اللحاق بها واجبار قائدها على التوقف تبين انه ومرافقه في حالة تعاط، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة (حشيش ـ شبو ـ كيميكال ـ حبوب). كما ألقى رجال دوريات امن الأحمدي القبض على وافدين من الجنسية المصرية يتعاطيان المخدرات وبحوزتهما سجائر حشيش في منطقة المهبولة.