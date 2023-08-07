استضاف مركز «زين» للابتكار «ZINC» ورشة عمل خاصة لطلبة وطالبات برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية، وهو البرنامج التدريبي الذي تنظمه مؤسسة لوياك غير الربحية بالتعاون مع كلية بابسون الأميركية لريادة الأعمال في بوسطن، وترعاه الشركة ضمن شراكتها الممتدة مع «لوياك» لأكثر من 19 سنة متواصلة.



وتستمر «زين» بدعم هذا البرنامج التعليمي الرائد انطلاقا من إيمانها بالقيمة الكبيرة التي يقدمها لخدمة مجتمع الأعمال الناشئة المحلي، خاصة أنها دائما ما تلمس الشغف والفضول في وجوه مئات الشباب والشابات كل عام الذين يحرصون على استغلال إجازة الصيف في تعلم واكتساب المهارات الإدارية ليتمكنوا من تحقيق أحلام المستقبل، وهي فخورة بمساهمتها في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال.



وتمحورت ورشة العمل الخاصة التي استضافها مركز زين للابتكار «ZINC» حول أسس ومبادئ



الخطابة العامة وكيفية عرض الشركات الناشئة على المستثمرين لتمويل المشاريع وطرحها بالسوق لتكون ربحية ومستدامة، وشهدت مشاركة ما يقارب 50 طالبا وطالبة من المشاركين في برنامج «كن» لهذا العام.



ويستهدف «كن» طلبة وطالبات المدارس من أعمار 12 إلى 16 عاما، ويمكنهم من تعلم أساسيات إدارة الأعمال وريادة الأعمال، وتعميق مفهوم التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم، والتعرف على كيفية التخطيط والتطوير لفكرة المشروع، وإجراء دراسة للسوق وتحديد الجمهور المستهدف، والتعرف على تجارب رواد الأعمال الناجحين، ويأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.



وتمتد شراكة «زين» و«لوياك» الاستراتيجية إلى 19 عاما من النجاحات والبرامج المثمرة التي ساهمت في تمكين الآلاف من الشباب الكويتي في شتى المجالات الإدارية والتطوعية والأكاديمية، وهو ما تعتبره الشركة إنجازا رائعا يعكس قوة ومتانة التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي وجمعيات النفع العام.



وتعتبر «لوياك» مؤسسة غير ربحية تأسست بالكويت عام 2002 بهدف تمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لديهم ليصبحوا قادة فاعلين في المجتمع، وتقدم برامج فريدة من نوعها تندرج تحت نموذج يجمع بين التمكين المجتمعي والتمكين المهني والتمكين الحياتي، وتعمل في الكويت ولبنان واليمن والأردن، وقامت بتمكين وتدريب أكثر من 3.5 ملايين شاب وشابة منذ تأسيسها.