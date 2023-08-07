مريم بندق



أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين سر مجلس الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أن المجلس في اجتماعه رقم 10 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 18 يوليو قرر الموافقة على جمع الموظف بين العمل والدراســـة عقب التعيين على نفقتــــه الخاصـــة دون الحصـــول على إجــــازة أو بعثــــة دراسيــــة على أن تراعـــى الضوابط التاليـــة:



1 ـ أن تكون الدراسة داخل الكويت وألا تتعارض الدراسة مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل وبما لا يخل بالانتظام في العمل.



2 ـ على الموظف إخطار جهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية.



3 ـ على جهة العمل متابعة حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية، وتقع مسؤولية ذلك على الرئيس المباشر والذي يتحمل مسؤولية التأكد من مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.



4 ـ اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف الملتحق بالدراسة بواجبات وظيفته ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في واجبات وظيفته وفقا للمقرر قانونا.



5 ـ لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، في حالة الحصول على المؤهل، أي التزام بتعديل وضع الموظف، أو تغيير وظيفته، أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية، أو صرف أي بدلات، أو مكافـــآت، أو عـــــلاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية، أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.



ومع ذلك يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفـادة منه ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفيــة المرتبطـــة بذلك.



6 ـ لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له.



7 ـ في حالة التزام الموظف بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.

لا يترتب عليها أي التزام برفع المستوى الوظيفي أو صرف مكافأة .. ويجوز ذلك حسب تقدير واحتياج جهة العمل للتخصص

7 ضوابط للجمع بين العمل والدراسة محلياً

أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين سر مجلس الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، أن المجلس في اجتماعه رقم 10 لسنة 2023 المذي عقد بتاريخ 18 يوليو قرر الموافقة على جمع الموظف بين العمل والدراسة عقب التعيين على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية، على أن تراعى الضوابط التالية:

1- أن تكون الدراسة داخل الكويت وألا تتعارض الدراسة مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل وبما لا يخل بالانتظام في العمل.

2- على الموظف إخطار جهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية.

3- على جهة العمل متابعة حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية وتقع مسؤولية ذلك على الرئيس المباشر والذي يتحمل مسؤولية التأكد من مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.

4- اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف الملتحق بالدراسة بواجبات وظيفته ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في واجبات وظيفته وفقا للمقرر قانونا.

5- لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، في حال الحصول على المؤهل، أي التزام بتعديل وضع الموظف، أو تغيير وظيفته، أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية، أو صرف أي بدلات، أو مكافآت، أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية، أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.

ومع ذلك يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.

6- لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له.

7- في حالة التزام الموظف بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.

"ديوان الخدمة" : طباعة شهادة اجتياز دورة تدريبية من تطبيق "سهل"

أعلن ديوان الخدمة المدنية تقديم خدمة طباعة شهادة اجتياز دورة تدريبية للموظفين الكويتيين عبر تطبيق سهل.