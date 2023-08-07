تقي: حريصون على توفير أفضل الخدمات لدعم نمو قطاع الأعمال الكويتي



في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل وأحدث الخدمات، أعلن بنك الخليج عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Fexco العالمية، الرائدة في توفير حلول الدفع وتحويل العملات، لإتاحة الخدمة لأكثر من 350 متجرا في جميع أنحاء الكويت.



وتوفر هذا الاتفاقية منصة تحويل رائدة للتجار والعملاء على حد سواء، من خلال تقديم حلول تحويل ديناميكية للعملات DCC، تتيح للعملاء الدوليين وزائري الكويت خيار الدفع بعملاتهم المحلية في نقاط البيع، ما يوفر لهم تجربة تسوق أكثر سلاسة وذات طابع شخصي، وتساعد الشركات على تبسيط عملية الدفع وإدارة مخاطر العملة بشكل أفضل.



وتعكس الشراكة بين Fexco وبنك الخليج التزامهما المشترك بالابتكار وتحسين تجربة العملاء، إذ يعد بنك الخليج الذي يعمل على ترسيخ مكانته الرائدة في صناعة الخدمات المالية، أول بنك في الكويت يوفر حلول تحويل ديناميكية للعملات DCC.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد تقي: الشراكة مع Fexco هي إحدى العلامات الفارقة في رحلة بنك الخليج في الابتكار ومساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الحلول للعملاء وبمثابة شهادة على التزامنا بتقديم تجربة عملاء مميزة، وحرصنا على دعم نمو ونجاح قطاع الأعمال الكويتي.



من جانبه، قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، شركة Fexco أليستير باتن: سعداء بالشراكة مع بنك الخليج لتقديم حلول تحويل ديناميكية للعملات وذلك لأول مرة في الكويت، حيث تعد هذه التقنية جزءا لا يتجزأ من تجربة النزلاء في الفنادق والمطاعم والعلامات التجارية الفاخرة في جميع أنحاء العالم، ما يساعد المتاجر في الكويت على توفير تجربة دفع أكثر خصوصية لعملائهم الدوليين وتقديم خدمات تنافسية عالمية.