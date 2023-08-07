أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الفضية لمعرض الصيد والرياضات المائية، والذي يستمر حتى 12 أغسطس الجاري، وذلك في الخيران مول من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء.



وعن هذه المشاركة، أوضحت نورا كايد مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي: تأتي الرعاية الفضية من التجاري لهذا المعرض في إطار دعمه المستمر وتشجيعه للجمهور على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحية ونشيطة، حيث يضم المعرض العديد من الأنشطة والعروض التسويقية المختلفة التي تلبي احتياجات رواد البحر من أدوات الصيد والرياضات البحرية، ويهدف الحدث إلى عرض أحدث معدات الصيد والرياضات المائية، مع عروض متنوعة، وترفيه للأطفال، وغير ذلك الكثير.



ويمثل المعرض فعالية متخصصة في مجال معدات الصيد، ومدارس الغوص والرياضات المائية والمعدات البحرية والملابس والإكسسوارات والقوارب المتنوعة والخدمات المتعلقة بهذه الأنشطة.



وأضافت كايد أن فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد يستقبل رواد معرض الصيد والرياضات المائية في الخيران مول للتعريف بآخر الخدمات والعروض المقدمة من البنك التجاري الكويتي، وأحدثها عرض تحويل الراتب للعملاء الكويتيين.



هذا، ويدعو البنك التجاري الكويتي الجميع لزيارة المعرض والاطلاع على أحدث العروض والخدمات المصرفية في جناح التجاري، وقضاء وقت ممتع.