قام البنك الأهلي المتحد مؤخرا بتنظيم فعالية ترفيهية في عالم الاستكشاف من «ناشيونال جيوغرافيك ألتيميت إكسبلورار» في مول العاصمة، لموظفي البنك وعائلاتهم، في خطوة تهدف إلى المزيد من تدعيم أواصر التواصل والعلاقات الاجتماعية بينهم لساعات متواصلة من البهجة والمرح والتعليم.



وتعليقا على هذه الفعالية، قال مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد نقيب أمين: تأتي هذه الفعالية في إطار سعينا المستمر للحفاظ على مكانتنا كأفضل وجهة عمل في الكويت، ولا شك أننا سعداء بالإقبال الكبير على مثل هذه الفعالية لما لها من أثر إيجابي في توثيق عرى التواصل والتآلف بين موظفي البنك ومساعدتهم على التقارب فيما بينهم للترفيه بعيدا عن ضغوطات العمل في جو عائلي مرح، خصوصا ونحن نؤمن أن نجاح أي مؤسسة يرتكز في المقام الأول على مدى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين الموظفين.



من جانبها، أفادت رئيس الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: شهدت الفعالية حضورا كثيفا من موظفي البنك وعائلاتهم، وخصوصا الأطفال الذين استمتعوا بالألعاب المسلية في عالم الاستكشاف من «ناشيونال جيوغرافيك ألتيميت اكسبلورير».



وأضافت التميمي أن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية يهتم للغاية بموظفي البنك، ومن هذا المنطلق نحرص على أن نوفر لهم كل سبل الراحة والترفيه من خلال برامج اجتماعية وصحية ورياضية وترفيهية متميزة مناسبة لتفضيلاتهم.