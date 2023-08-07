يواصل بنك الكويت الوطني إطلاق الحملات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمبادئ الأمان على الإنترنت لحماية كلمات المرور الخاصة بالعملاء، وكيفية الحماية من الرسائل الاحتيالية والإعلانات المزيفة واختراق التطبيقات المصرفية والانتباه للعمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، مع ضرورة اتباع إرشادات البنوك ونشرات بنك الكويت المركزي.



وتأتي تلك الجهود في إطار دعم الوطني لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.



ويحرص الوطني دائما على توفير أساليب مبتكرة تساعد في نشر الثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع وتوعية العملاء بحقوقهم وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، وعلى الرغم من المحتوى الهائل الذي ينشره البنك يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي كالصور والفيديوهات، إلا أن هناك العديد من المعلومات الحساسة التي لا يجب عدم مشاركتها في مواقع التواصل.



وقد حذر الوطني خلال الحملة من مشاركة أي معلومات شخصية ذات أهمية مثل رقم الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية أو المعلومات المحمية بكلمة المرور عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



كما شدد على ضرورة التحقق من المعلومات والمواقع والصفحات التي يتم الدخول إليها في وسائل التواصل والتأكد من أنها موثوقة تابعة لمؤسسات رسمية، وعدم الانقياد وراء الشائعات والإعلانات المزيفة التي توهم المستخدمين بالفوز بجوائز مالية كبيرة أو عوائد استثمارية ضخمة، لاسيما أن المحتالين يستخدمون في إعلاناتهم شعارات مماثلة لشعارات المؤسسات الرسمية للإيقاع بالضحايا.