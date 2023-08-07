أعلن بنك برقان عن أسماء 20 فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



عبدالعزيز احسين عبدالعزيز، عبدالعزيز مجبل ناصر، عبدالمحسن حميد الطالب، أحمد خليفة الشحومي، آلاء حسين الصالح، علي عبدالرحمن الريش، عطا محمد حسن، إيمان علي الميرزا، فهد زبيل خميس، فاطمة علي محيي، حمد غازي المطر، ماريا نيرمالا ماتيس، مرضيه حسن رئيسي، نوال عبدالعزيز السمحان، نومه حمد الشمري، سلمان محمد عباس، شريف عبدالمؤمن موسى، سعاد إبراهيم الفرج، يوسف عبدالرضا الحداد، يوسف أسعد عبدالله.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.