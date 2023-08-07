اختتم بنك بوبيان الجزء الاول من برنامجه التدريبي «سيكولوجية القيادة المؤثرة» الذي أطلقه مؤخرا ليتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مهارات المديرين في مختلف الإدارات بالكفاءات المطلوبة لإتقان أفضل ممارسات القيادة المتميزة واكتساب المهارات القيادية بهدف تقديم حلول مناسبة تحدث تأثيرا إيجابيا في بيئة العمل.



وقال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي إن الفكرة الاساسية لبرنامج «سيكولوجية القيادة المؤثرة» جاءت من منطلق الاقتناع التام لإدارة البنك بأن نجاح بيئة العمل الداخلية يأتي من إعداد وتأهيل العنصر البشري وإكسابه المهارات والكفاءات الإدارية التي تؤهله لتحفيز وتوجيه موارده البشرية.



وأضاف ان البرنامج التدريبي جاء لتطوير مهارات مديري بنك بوبيان في مختلف الإدارات بما يمكنهم من فهم موظفيهم بشكل أعمق والتحليل السيكولوجي للمواقف المتنوعة مع موظفيهم لخلق بيئة عمل إيجابية تعتمد على الدعم والتحفيز وتعزيز القدرة على التأثير الفعال بما يساعد على تحقيق رؤية البنك.



وأوضح ان البرنامج ينقسم الى جزأين، أولهما جزء تدريبي تم الانتهاء منه والآخر تنفيذي جار استكماله على مدار ستة أشهر باستخدام منهجية Masterminds التي تستخلص ذكاء المجموعة بهدف تحسين مهارات المشاركين للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات المطروحة على أرض الواقع والمساعدة على تنفيذها لتحسين بيئة العمل وتعزيزها.



وأشار إلى حرص بنك بوبيان على كيفية إفادة موظفيه وتنمية وتطوير قدراتهم القيادية على المستوى الشخصي، والتي بدورها ستقوم بالمساعدة علي تطوير قدرات فرق العمل ومن ثم المنظمة على نطاق أوسع وتزويدهم بالأدوات والمناهج العلمية التي تؤثر على تطوير اداء وابتكار وثقافة منظماتهم.



من ناحيته، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالله مراد جاءت فكرة هذا البرنامج بعد إجراء دراسة داخلية في بنك بوبيان، حيث كان الهدف من الدراسة هو تحديد التحدي الأكبر الذي يواجه قيادي الإدارات، موضحا ان جزءا كبيرا من هذا البرنامج استهدف مساعدة القياديين على فهم قدرات موظفيهم والارتقاء بمعنوياتهم بهدف تحقيق النمو وخلق بيئة عمل إيجابية مما يساعد على زيادة مستوى رضا العملاء ويؤثر إيجابيا على ديناميكيات فريق العمل وأدائه بشكل عام.



وفي سياق متصل، قال المتخصص في إدارة التدريب والتطوير عبدالله الربيعة ان البرنامج حقق نجاحا كبيرا في العام الماضي مما تطلب العمل على تعميم التجربة بشكل أوسع على نطاق إدارات أخرى والتركيز على الجانب النفسي في بيئة الأعمال لتطوير دورات تدريبية مماثلة في السنوات المقبلة، مؤكدا ان البرنامج أسهم في تحقيق النمو المطلوب.