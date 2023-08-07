أعلن بنك وربة عن حصوله على جائزة النخبة لتقدير الجودة في ممارسات الدفع المباشر المستدامة من جي بي مورغان للسنة الثالثة على التوالي. ويعتبر جي بي مورغان من أكبر البنوك عالميا من حيث القيمة السوقية، كما أنه يمارس أعماله في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتأتي هذه الجائزة نتيجة لنجاح بنك وربة في الحفاظ على المستوى المميز للخدمات والعمليات التي قدمها على مدار العام في مجال التحويلات المالية، والتي تعكس التزام البنك بمعايير رفيعة للجودة.



وقد حقق بنك وربة هذا المستوى نتيجة تحقيقه نسبة معالجة الدفعات المباشرة الفردية بنسبة 99.62% ونسبة معالجة الدفعات التجارية بنسبة 99.99% بعملة الدولار الأميركي، وجائزة تقدير الجودة لتحقيق نسبة معالجة الدفعات المباشرة الفردية بنسبة 92.11% بعملة اليورو للسنة الثانية على التوالي.



وقد أصبح بنك وربة واحدا بين مجموعة قليلة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد الجائزة المرموقة عن عمليات تحويلات العملاء والتحويلات المصرفية بين البنوك.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة ليالي الفهد: إن جوائز جي بي مورغان هي أكبر دليل على التزام بنك وربة بتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المالية لعملائه، ونحن فخورون بتحقيقنا أفضل نسب في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال. إن ما حققناه دليل على العمل الجاد والتفاني الذي بذله فريق العمليات لدينا لتحقيق أفضل النتائج وتقديم الحلول لتلبية احتياجات العملاء المالية، موضحة أن ذلك جاء بفضل التركيز الكبير على الجودة المتميزة في المعالجة المباشرة وتبني العمليات المتكاملة للدفع.