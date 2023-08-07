مفرح الشمري



إدارة الأمن والسلامة في وزارة الإعلام تقوم بجهود حثيثة بإصدار تصاريح الدخول لضيوف البرامج الإذاعية والتلفزيونية وعدد من موظفي الوزارة لدخول المبنى بسياراتهم، ولكن في الآونة الأخيرة امتلأت مواقف مبنى الوزارة لدرجة انه حتى الموظف الذي لديه تصريح دخول المبنى بسيارته يمنع من الدخول ما لم يكن لديه تقرير طبي بذلك!



المطلوب من إدارة الأمن والسلامة في وزارة الإعلام ان تقنن إصدار التصاريح للمسموح لهم بالدخول بسياراتهم إلى مبنى الوزارة وفق آلية عمل جديدة وشروط معينة حتى نقضي على «زحمة السيارات» الموجودة في مبنى الوزارة.. ومنا للمسؤولين.