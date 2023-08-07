القاهرة - محمد صلاح



يعيش الفنان أحمد عز حالة من النشاط الفني المكثف في السينما، حيث يواصل التجهيز لعدد من الأفلام في توقيت واحد يبدأ تصويرها خلال الفترة المقبلة، الفيلم الاول الذي يستعد لتصويره هو الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» والمعروف أن الجزأين الأول والثاني حققا نجاحا كبيرا وقت عرضهما عامي 2015 و2019، وانضم ماجد الكدواني إلى قائمة أبطال الفيلم ويظهر آسر ياسين كضيف شرف ضمن الأحداث، إضافة الى نجومه الأساسيين عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح ونسرين أمين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



ويبدأ عز تصوير فيلم بعنوان «فرقة الموت» خلال الشهر المقبل، ويدور في إطار صعيدي في فترة الأربعينيات، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وتم طرح العديد من الترشيحات لأبطال العمل المشاركين ويبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.



وأتم عز تعاقده أيضا على بطولة فيلم «موسم صيد الغزلان» المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لأحمد مراد، من إخراج أحمد المرسي، ويتم ترشيح باقي أبطاله وتجهيز أماكن التصوير عقب المعاينة.