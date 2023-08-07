بيروت - بولين فاضل



عبرت الفنانة نانسي عجرم عن سعادتها بالحفل الذي أحيته مع مواطنها الفنان راغب علامة، خلال «مهرجان العلمين» في مصر، وقالت: «بحب راغب على الصعيدين الفني والشخصي، وهو بقاله 30 أو 40 سنة من النجومية وأغانيه كلها حلوة، وبتبسط كتير لما بنتشارك في حفلة وبحب جمهوره».



وأضافت نانسي خلال لقائها في برنامج «التاسعة»: «عارفة الناس بتحب إيه فيا ومع الوقت بعرف أختار أغاني الناس تحبها وأنا أحبها، وفيه أغاني شقية وأغاني دراما الناس تحبها، ومدينة العلمين ليها طابع خاص وكل المهرجانات اللي بشارك فيها هي إضافة لرصيدي الفني».



وعن أعمالها المستقبلية، ردت: «هتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة تصدر قريبا اسمها «تيجي ننبسط» واخترتها عشان حبيتها وحسيتها، ويا رب توصل للناس، وهي أغنية فيها طاقة إيجابية».



واختتمت حديثها بالقول: «عندي عشق كبير للجمهور المصري، وبحس لما باجي مصر إني مع ناسي وأهلي، وحفلاتي كتير بتكون حلوة وبحس إني منهم».