تحدثت الفنانة حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني عن تطورات وضعها الصحي بعد خضوعها أخيرا لجراحة لاستئصال الرحم، بعد اكتشاف الأطباء تسعة أورام خبيثة في الرحم، ما اضطرهم لاستئصاله حتى لا يتفاقم الوضع، وقالت: «حاسة بنفسي أحسن بكتير وعندي طاقة ومش تعبانة وباكل كويس لأن الورم اللي على الرحم كان مأثر عليا، ودي مش أول مرة أخضع لعملية، عملت عملية شبه دي وأنا عندي 30 سنة وكان عندي سبع أورام والدكتور قال لي «قدامك 10 سنين وبالمساعدة تقدري تحملي ولما تخلفي وأنا بولدك هشيل لك الرحم، وما أتجوزتش خلال المدة دي».



وحول الحلم الذي ضاع بعد تأثرها بالمشهد الذي قدمته في مسلسل «حكايات بنات»، وظهرت فيه وهي تحمل ابنة صديقتها عقب ولادتها مباشرة، قالت: «عمري ما مسكت بيبي ولما مسكتها حسيت وكإني بتكلم مع بنتي، وفي آخر الكلام قلت لها هسميكي حورية، وكنت بتكلم من قلبي، وكان نفسي أجيب بنت وده حلمي طول عمري، ومش عارفة إيه ممكن يعوض الإحساس ده، خاصة إن الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تفرحني هي إني أجيب بيبي»، كاشفة عن أن الفنانات اللاتي يسألن عنها باستمرار هن: نبيلة عبيد وصفية العمري وميرفت أمين، قائلة: «ميعرفونيش ومشفونيش قبل كده، ولكن بيكلموني كل يوم لأنهم حسوا بالمأساة دي».



ووجهت حورية فرغلي نصيحة الى الفتيات قائلة: «الجمال مش كل حاجة، لو أنتي جميلة الناس هتقول واو زي القمر، ولكن لما ياخدوا عليكي هيشوفوكي عادية جدا، واللي بيعيش فعلا هو إنك تتجوزي ويكون عندك ولاد، ودي الحاجة اللي ندمانة عليها، ولو رجع بيا الزمن هتجوز لأن هو ده اللي كان هيعيش لي، أصل مين هياخد باله مني وهيحبني بشكلي ده غير جوزي اللي مش عارفة هو فين دلوقتي وإن شاء الله يظهر».