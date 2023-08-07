أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ أمس بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد مصانع الأسلحة الرئيسية في البلاد، بما في ذلك تلك التي تنتج أنظمة مدفعية ومركبات إطلاق صواريخ باليستية ذات قدرة نووية.



وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بتسريع الجهود لتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية والاستعداد للحرب، مشيدا بجهود أحد المصانع لتوظيف الإجراءات العلمية والتكنولوجية لتحسين جودة القذائف، لكنه دعا أيضا إلى الحاجة إلى تطوير وإنتاج أنواع جديدة من القذائف.



وخلال زيارته لمصنع آخر لتصنيع شاحنات الإطلاق المصممة لنقل وإطلاق الصواريخ الباليستية، قال كيم إن زيادة المعروض من المركبات يمثل أولوية قصوى للجيش، مثنيا على جهود عمال المصنع.



وشملت جولة كيم أيضا مصنعا للأسلحة الصغيرة، حيث شدد على ضرورة تحديث الأسلحة التي يحملها الجنود.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزيارات تمت في 3 و5 أغسطس الجاري، وأن كيم أشاد بالتحسن المستمر لجودة وتحديث القدرات الدفاعية لكوريا الديموقراطية.