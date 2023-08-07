يعقوب العوضي



يعود إلى البلاد في الـ 8 مساء اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد بعد أن أنهى فترة المعسكر الخارجي في پولندا وسلوفينيا والذي يستعد من خلاله لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين سبتمبر المقبل. وخاض الأزرق عدة مباريات تجريبية وضع عبرها المدرب المصري مجدي أبوالمجد ومساعد المدرب الوطني فيصل صيوان اللمسات الفنية والتكتيكية وملامح الفريق بصورة عامة. وكان أبوالمجد قد أكد قبيل رحيل البعثة إلى المعسكر الخارجي، الذي انقسم إلى قسمين في پولندا وسلوفينيا، أن تشكيلة الأزرق تملك الكثير من المواهب القادرة على تمثيل اليد الكويتية بالصورة المطلوبة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز دور المجموعات، حيث يلعب الأزرق في مجموعة تضم منتخبي الصين (المستضيف) وتايلند.



إلى ذلك، كشف نادي النصر عن الجهاز الفني لجميع المراحل السنية لكرة اليد في النادي، حيث سيقود الفريق الأول المدرب الوطني مناور دهش، فيما يقود الشباب المدرب الوطني نايف الرندي، بينما تولى مسؤولية الناشئين المدرب مصطفى لحول، وفريق الأشبال المدرب الوطني ياسر الأمير، وفريق البراعم المدرب حمادة معوض.