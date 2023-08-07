عبدالعزيز جاسم



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم فريق مصفوت الإماراتي «درجة أولى» في صربيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد الذي سيبدأ ببطولة دوري زين الممتاز 24 الشهر الجاري، حيث سيواجه النصر نظيره كاظمة في الجولة الأولى.



ويسعى المدرب الوطني ظاهر العدواني، إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين، لاسيما بعد انضمام عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين وكذلك الشباب الذين تم تصعيدهم من فرق المراحل السنية، وسيحاول إشراك أكبر عدد من اللاعبين بالإضافة إلى محمد باجية الذي انضم قبل يومين بعد الانتهاء من الاختبارات الدراسية.



وكان العنابي قد خاض مواجهة ودية أولى في بلغراد أمام فريق يديتسفا الصربي وتمكن فيها من تحقيق الفوز 2-1، وسبق أن لعب مباراتين في الكويت أمام برقان واليرموك وفاز بهما بنتيجة واحدة 5-0.