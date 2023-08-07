حسم الهلال مواجهته السعودية النارية مع غريمه الاتحاد 3-1 وبلغ نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم المقامة في السعودية بصحبة الشرطة العراقي الذي حقق بدوره فوزا عريضا على السد القطري 4-2.



على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، خرج الهلال منتصرا مما اعتبر مباراة نهائية مبكرة في ظل تواجد الأسماء الكبيرة التي استقطبها كل فريق خلال «الميركاتو» الحالي، ما كان يعني أن كل طرف دخل بتشكيلة مختلفة عن آخر مباراة جمعتهما في بطولة الدوري مايو الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.



ونجح الهلال في انهاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن تعود الروح إلى الاتحاد الذي أهدر له الوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيمة ركلة جزاء حين كانت النتيجة 3-1. وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي مالكوم فيليبي بألوان الهلال، وكان على الموعد بتسجيله الهدف الثالث لفريقه الجديد، ما صعب من مهمة الاتحاد الذي وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 14 بكرة رأسية لميلينكوفيتش سافيتش إثر ركلة ركنية. وقبل نهاية الشوط بدقيقتين تحصل الهلال على ركلة جزاء انتزعها البرازيلي ميشايل ديلغادو ونفذها سالم الدوسري على يسار غروهي (45+3).



وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من تقليص الفارق عندما استقبل البرازيلي رومارينيو داسيلفا كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى (56).



لكن، ومن كرة عرضية أعاد الهلال الفارق عندما ارتقى مالكوم وحولها برأسه على يسار غروهي (70). وفي الدقائق المتبقية أحكم الهلال سيطرته على مجريات المباراة حتى صافرة النهاية.



وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة أبها، تأهل الشرطة العراقي على حساب السد القطري بعد الفوز عليه ٤ - ٢.