بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق نادي باريس سان جيرمان، أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الحالي.



وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، ان ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة بات بمنزلة مسلسل طويل خلال الأعوام الماضية، لكن اللاعب الآن أقرب لارتداء قميص «البارسا» مجددا. وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبخوت المري الذي يعمل سفيرا لـ «الليغا»، يعد المصدر الرئيسي للمعلومة، خصوصا أنه أول من أعلن عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الصيف الحالي.



وبينت الصحيفة الإسبانية أنه كان لدى برشلونة فرصة لضم نيمار قبل بضعة أيام على سبيل الإعارة، عندما عرضه باريس سان جرمان ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن رفض «البارسا» هذه الصيغة. وبينت «سبورت» أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يعتقد أن عودة نيمار ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه غير رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبلي.