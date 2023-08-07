يبدو ان تأثيرات فيلم «باربي» الذي حطم الأرقام القياسية منذ طرحه في دور العرض، لن تقف عند حدود تقليد أزياء بطلته أو مكياجها رغم محاولة الفيلم التركيز على ضرورة تقبل الفتيات أنفسهن مهما كان شكلهن.



فقد اجتاح «تريند» جديد مواقع التواصل الاجتماعي سمي «بوتوكس باربي» أو #BarbiBotox «بعد إطلاق الفيلم الذي حمل اسم اللعبة الشهيرة. وحصل الهاشتاغ على نحو 4 ملايين ونصف مليون مشاهدة. وقام مستخدمو او بالأحرى مستخدمات «تيك توك» بتوثيق أنفسهن وهن يتلقين إبرة لتنحيف الرقبة والكتفين. وقالت د.آمي ويشسلر لموقع «بيبول» ان بوتوكس باربي هو الاسم المستعار لـ «بوتوكس ترابيزيوس» الذي يحقن بين الرقبة والكتف لإراحة عضلة ترابزيوس أو العضلة «شبه المنحرفة» للتخلص من الألم. وهي عضلة شديدة الاستخدام والتأثر وخصوصا عند التوتر واستخدام الكمبيوتر لفترات طويلة. ومع الاستخدام المستمر فإن هذه العضلة تكبر، ومع ان بوتوكس ترابزيوس يستخدم لتخفيف ألم الكتف وأعلى الظهر، فإن بعض المرضى يرغبون بالحصول عليها للحصول على رقبة أطول وأنحف، كما تقول د.ويشسلر، وقد انتشرت على مواقع التواصل تسجيلات لكثير من صناع المحتوى وهم يحقنون بها للحصول على رقبة وكتف شبيهة بالدمية باربي.