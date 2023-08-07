قتل 15 شخصا على الأقل عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب ما اعلن وزير السكك الحديدية.



وقال خواجا سعد رفيق للصحافيين «هذا حادث كبير للغاية. وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وقتل 15 راكبا على الأقل وأصيب 45»، مؤكدا «تم ارسال المزيد من فرق الانقاذ الى الموقع».



خرج القطار عن مساره قرب محطة «الصحراء» للسكة الحديدية في مدينة نوابشاه بمحافظة السند، بحسب وسائل اعلام محلية.



وقال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد لـ «هوم نيوز» إن «قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها».



وأكد اعجاز شاه وهو مسؤول اقليمي في خدمة السكك الحديدية لفرانس برس أن عدة ركاب قتلوا وأصيب عدد آخر في الحادث، وأنه تم ارسال قطار اغاثة الى الموقع.



وأظهرت صور بثتها وسائل اعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب على الخروج من العربات الملتوية. وظهرت عربة انقلبت ارضا.



وتتكرر حوادث القطارات في باكستان مع شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات القديمة.



وفي يونيو 2021، لقي ما لا يقل عن 65 شخصا حتفهم اثر خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.