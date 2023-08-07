توفي المهرج الأميركي والفكاهي دجانغو إدواردز في برشلونة بعد معاناته مع السرطان عن 73 عاما، على ما أفادت ملحقته الإعلامية في فرنسا.



بدأ دجانغو إدواردز، المولود ستانلي تيد إدواردز عام 1950 في ديترويت، العمل كمهرج في السبعينيات، لينتقل بعدها إلى أوروبا، حيث حقق شهرة واسعة النطاق في فرنسا مع تأديته عروضا على مسرح «لو سبلانديد» لمدة 9 أشهر بين عامي 1987 و1988.



كما عرف بمداخلاته الفكاهية اللافتة بخروجها عن المألوف في أحد أشهر البرامج التلفزيونية الفرنسية على قناة «كانال+» وهو «نول بارايور الذي كان يقدمه أنطوان دو كون».



أسس حركة «المهرج الجديد»، وفي العام 2009 أنشأ معهدا مخصصا لهذا النشاط في برشلونة، حيث كان يعيش مع زوجته كريستي غاربو.



وكان إدواردز انتهى لتوه من تأليف كتاب بعنوان «The Clown›s Bible» وفقا لما ذكرته ملحقته الإعلامية كلير غونتو.