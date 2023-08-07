منصور السلطان



وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة. وشدد الخالد خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا ضم وكيل الداخلية الفريق أنور البرجس وعددا من الوكلاء المساعدين، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكل القضايا العالقة، موضحا ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل واليقظة والحذر والاجتهاد والتميز على كل الأصعدة.



وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والخطط الموضوعة في هذا الشأن وخطط العمل الحالية والمستقبلية، حيث وجه الخالد بعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي ظواهر سلبية بكل حزم وحسم.