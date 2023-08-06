بلغ النصر السعودي المربع الذهبي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والمقامة حاليا في السعودية، وذلك بعد فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي 3-1 ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.



وتقدم النصر ـ المعروف بـ «العالمي» ـ عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 38 سجل سيكو فوفانا الهدف الثالث للنصر، فيما تكفل عبدالله مادو مدافع النصر بتسجيل هدف الرجاء الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، وسيواجه النصر في الدور قبل النهائي فريق الشرطة العراقي، والذي تأهل بدوره للمربع الذهبي بفوزه على السد القطري 4-2 السبت.