أعلنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري أن مجلس الخدمة المدنية قد استجاب لطلب الهيئة العامة للبيئة بمنح موظفيها «بدل النوبة» بموجب القرار رقم 26 لسنة 2023 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة في بعض الجهات الدحكومية.



وأضافت: ان القرار المشار إليه آنفا جاء بعد مخاطبات عدة لديوان الخدمة المدنية لإقرار المستحقات المالية المعلقة لموظفي الهيئة، وسرعة البت فيها تحقيقا لمبدأ المساواة بزملائهم في الجهات الحكومية الأخرى.



وعقب هذا القرار أصدرت الهيئة التعميم رقم 35 لسنة 2023 لتنظيم آلية توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبات وضوابط صرف بدل النوبات.



وتابعت الكندري: منذ الوهلة الأولى لتولينا إدارة الهيئة ـ وبتوجيهات من الوزير المختص ـ خاطبنا ديوان الخدمة المدنية لإقرار بعض البدلات والمكافآت لموظفي الهيئة أسوة بالجهات الأخرى مثل: بدل الضبطية القضائية، بدل المناطق النائية، بدل الموقع، بدل النوبة، وبدل تمثيل لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية والدرجات «أ» و«ب».



وأكدت الكندري حرصها البالغ على تحسين ظروف العمل والبيئة المحيطة بالموظفين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لبيئة نظيفة مستدامة لوطننا الحبيب الكويت.