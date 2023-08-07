حصل أ.د.أحمد زكريا الهاشم من قسم علم الأدوية التطبيقي في كلية الصيدلة بجامعة الكويت على جائزة الباحث المتميز في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2023/2022، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم الاستثنائية في التقدم العلمي.



وتركز اهتمامات الهاشم البحثية على أمراض الجهاز التنفسي وبالتحديد الربو والسعال، ويبحث فريق أبحاثه حاليا في مجال انحراف مسارات الإشارات المناعية في مرض الربو، بالإضافة إلى الأنظمة العصبية التي تنظم السعال مركزيا وموضعيا بهدف التعرف على أهداف جديدة للأدوية والتي تؤدي إلى اكتشاف علاجات آمنة وفعالة.



ونشر أكثر من 40 ورقة علمية في مجلات عالمية مرموقة، ولديه براءات اختراع، وحصل هو وطلابه على العديد من الجوائز، واكتشف فريق أبحاثه مؤخرا مسارا جديدا «داخليا» مضادا للالتهابات الربو Ang-1-7/mas receptor axis، كما تم التعرف على مسار مثبط جديد adenosine/A1 receptor، والذي قد يثبط السعال المفرط، وقد تمثل هذه النتائج خطوات أولية للتعرف على أهداف محتملة لأدوية جديدة.



وتعتبر هذه النتائج مهمة بشكل خاص، لأن أمراض الجهاز التنفسي تتزايد في انتشارها في جميع أنحاء العالم بسبب التغيرات البيئية وتغير نمط الحياة، وقد سلط مرض كوفيد- 19 الضوء على أهمية فهم تنظيم جهاز المناعة، لاسيما داخل الرئتين، وبالإمكان منع الخلل الوظيفي للأنسجة والتلف الذي يحدث في العديد من أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجهاز التنفسي فقط من خلال الأبحاث لفهم أفضل للآليات الخلوية والجزيئية في الرئتين.