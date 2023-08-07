فرض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية على السوريين أساليب جديدة يتبعونها للحصول على المواد التي يحتاجون اليها بما يتناسب مع دخلهم، فاستغنوا عن بعض ميزات الإنتاج مثل التغليف والتعبئة، وباتوا يعتمدون على شراء المواد «الفرط»، وتداول ناشطون بسخرية وتندر شراء الخضار مثلا بالحبة أو الثمرة، والبقوليات والأرز والسكر بالكيلو أو حتى الوقية، لا بل ان البعض يشتري المواد السائلة بالملعقة والملعقتين. وهذا أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة بفارق ربما يصل إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.



وينقل تقرير لموقع «الوطن» الموالي عن أحد تجار الجملة، أن أغلبية المواد الغذائية متوافرة سواء بمصدر معروف أم لا، والزبون يختار ما يريد بما يناسب قدرته الشرائية ورغبته بصنف دون آخر، كما أننا بتنا نبيع ماركات معروفة كالسمنة والشاي مثلا «بالوقية»، دون اختلاف بجودة هذا المنتج.



وكشف التاجر ذاته عن وجود أصناف غير معروفة في السوق واتجاه معظم الطلب عليها والسبب هو أن العلامات التجارية المعروفة التي اعتاد عليها المستهلك شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن شرائها، وفرض وجود بدائل لها بسعر أرخص، لكن حتى هذه الأصناف ستشهد ارتفاعا في حال استمر الطلب عليها.



أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن المولوي بين أنه من حيث المبدأ ممنوع بيع أي منتج مجهول المصدر من دون ترخيص صناعي وتجاري، وذلك بحسب قانون حماية المستهلك ويجب على أي منتج يطرح بالسوق أن يحوي اسم المنتج وسجله التجاري والصناعي.



وأشار مولوي في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن هذه المواد يتم إنتاجها من دون الحصول على تراخيص صناعية أو سجلات تجارية معروفة أصولا، وغالبا ما تنتشر هذه المنتجات على البسطات وفي بعض المحال، لافتا إلى أن الأهم في ضبط وجود هذه المواد أو المنتجات هو وعي المستهلك بمدى خطورتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، والسوق يحوي منتجات معروفة وضمن المواصفات والشروط الصحية، كما أن اعتماد المروجين لهذه المواد ببيعها بسعر أقل قد يدفع المستهلكين إليها.



أما بالنسبة لبيع منتجات العلامات المعروفة ذاتها والتي يضطر بعض التجار لبيعها بالمفرق نظرا لعدم قدرة المستهلك على شرائها كاملة، أوضح مولوي أنه لا ضير من البيع بهذه الطريقة ضمن علبها الأصلية المعبئة بها والذي يحوي العلامة التجارية، وذلك تلبية لرغبة المستهلكين وتماشيا مع قدرتهم الشرائية شرط المحافظة على سلامة هذه المنتجات ونظافتها وتعبئتها أمام المستهلك بالوزن الذي يرغب بشرائه وحفظها ضمن شروط مناسبة.



وعن مدى تأثير وجود هذه المنتجات في الأسواق على الصناعات المحلية، أكد مولوي أن تأثيرها على المستهلك أكثر من المنتج، فالمنتج الذي يصنع مادته بشكل سليم ومطابق للمواصفات له زبونه، وما على المستهلك سوى الوعي من خطورة هذه المنتجات التي لا تحمل علامات تجارية على سلامته لجهل مصدرها والمواد الداخلة في إنتاجها.