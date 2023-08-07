أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تعيين المدعي العام محمد جعفر منتظري الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية، رئيسا للمحكمة العليا.



وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن منتظري البالغ 75 عاما «عين رئيسا للمحكمة العليا» من قبل رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.



وسيخلف منتظري في منصب المدعي العام محمد كاظم مهدوي أزاد الذي كان يتولى الى الآن رئاسة المحكمة التأديبية للقضاة، وفق «ميزان أونلاين».



وتدرج منتظري في السلطة القضائية وصولا الى تولي منصب المدعي العام الايراني اعتبارا من 2016.



وفي ديسمبر 2022، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات على خلفية دوره في ملاحقة المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.



كما فرضت بريطانيا عقوبات على منتظري في يناير الماضي، في أعقاب تنفيذ السلطات في طهران حكم الإعدام بالإيراني الحامل الجنسية البريطانية علي رضا أكبري، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح لندن بعدما تولى مسؤوليات أبرزها في وزارة الدفاع.



من جهة اخرى، اتهم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الولايات المتحدة بتشجيع التهريب في منطقة الخليج، في أحدث مؤشر على تزايد التوترات بين طهران وواشنطن.



وقال خامنئي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي «يستهدف الأميركيون ناقلات النفط ويساعدون شبكات التهريب البحري في منطقتنا».



وأضاف «هذا انتهاك كبير من جانبهم».



وتأتي هذه التصريحات، وهي أول خطاب علني لخامنئي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد صدور تقارير عن اعتزام الولايات المتحدة نشر عسكريين على متن السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز.