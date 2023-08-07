جدد العراق الدعوة إلى تفكيك مخيم الهول السوري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية ويؤوي عشرات الآلاف من المعتقلين بينهم ذوو مقاتلين مفترضين لتنظيم داعش منهم سوريون وعراقيون.



وقال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي خلال اجتماعه بسفير المملكة المتحدة الجديد في بغداد ستيفن هيتشن، «ان بريطانيا شريك في التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومن المهم أن يكون التعاون أيضا في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية»، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقية.



وأضاف «نتطلع لأن يكون هناك تعاون دولي أو إستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات التي تمثل تحديا جديدا».



وشدد الأعرجي على«أهمية تفكيك مخيم الهول السوري لأنه ينتج الكراهية والتطرف والتأكيد على أهمية حث المجتمع الدولي لسحب الدول لرعاياها من هذا المخيم».



من جانبه، قال السفير البريطاني نعمل على «زيادة مستوى التعاون بين العراق والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في مجال الأمن السيبراني».



وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء البحث في ملفات مخيم الهول السوري وسنجار ومكافحة المخدرات، وكذلك تعزيز التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.



كما تم البحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل تمتين علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.



وتدعو الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية الدول الأجنبية لاستعادة رعاياها من ذوي مقاتلي داعش، وهو ما يشكل معضلة أمنية وإنسانية لتلك الدول خصوصا أن معظمهم من الأطفال والنساء.