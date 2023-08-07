قتل ستة عسكريين سوريين في هجمات على مواقعهم في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت مواقع اخبارية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتحدث المرصد عن مقتل عنصرين آخرين من القوات السورية، في استهداف فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» على ريف اللاذقية الشمالي، ليرتفع عدد القتلى والجرحى في محاور بريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة «خفض التصعيد»، إلى 8 في 3 عمليات لفصائل «الفتح المبين»، وهم: 6 قتلى للنظام بينهم ضابطين، وإصابة عنصرين آخرين.



بدوره، نقل موقع «زمان الوصل» عن مصادر عسكرية أن العقيد محمد كامل فاضل، المنحدر من قرية البستان التابعة لمدينة مصياف بريف حماة الغربي، والنقيب محمد سلمان أسعد، المنحدر من قرية عين قيطة في «بيت ياشوط» بريف منطقة جبلة، والعنصرين خالد حاج محمد، ومحمد غالب الأخرس، قتلوا إثر استهداف «هيئة تحرير الشام» بقذائف مدفعية من عيار 122 جولة استطلاعية للضباط على قمة النبي يونس في جبل الأكراد بريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي.



وأكدت المصادر أن عدد الجرحى جراء الاستهداف بلغ أكثر من 7 جرحى بينهم ضباط، البعض منهم في حالة حرجة، كما نتج عن الاستهداف اعطاب سيارة كانت بالقرب من الضباط.



وأفادت المصادر بأن عملية الاستهداف جاءت ردا على مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة هم ابوين وطفلهما، وجرح ستة مدنيين آخرين بينهم امرأة ومسعف، إثر استهداف الطائرات الحربية الروسية بـ 4 غارات جوية أمس الأول، الأطراف الغربية لمدينة إدلب.