الت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن المحادثات الدولية التي استضافتها السعودية مؤخرا لحل الأزمة الأوكرانية ساعدت في "تعزيز توافق دولي في الآراء".

وذكرت الوزارة في بيان مكتوب، أن لي هوى المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا "أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... واستمع إلى آراء ومقترحات الجميع، وعزز التوافق الدولي بشكل أكبر".

وشاركت أكثر من 40 دولة من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي انتهت أمس الأحد وغابت عنها روسيا.