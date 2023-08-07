منصور السلطان



استطاع رجال مباحث حولي إلقاء القبض على «دليفري» خمور هندي الجنسية ملقب بـ«شيفازو» وبحوزته كمية من الخمور المستوردة والمحلية خلال كمين نصب له في منطقة السالمية.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ«الأنباء»، ان رجال مباحث مخفر النقرة وردت لهم معلومات تفيد بوجود وافد هندي الجنسية يروج الخمور المحلية والمستوردة في منطقة السالمية، وعليه تم عمل كمين من خلال احدى المصادر السرية وخلال عملية الاستلام والتسليم تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من الخمور المستوردة.



وخلال التحقيق معه اعترف بانه يقوم بتصنيع الخمور المحلية في منزله، فيما يتحصل على الخمور المستوردة من شخص في منطقة الجابرية ودوره بيعها على الزبائن.