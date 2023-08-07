تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، رسالة خطية من وزير الداخلية القطري وقائد قوة لخويا الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تتضمن دعوته لزيارة دولة قطر الشقيقة للتباحث والتشاور في عدد من الأمور الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد استقبل اليوم الاثنين في قصر السيف السفير القطري لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود حيث رحب به وتسلم منه الرسالة الخطية كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

ونقل البيان عن السفير القطري إشادته بما تم طرحه من موضوعات والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.