أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم الاثنين، أنه لا تخوف من أحداث أمنية في لبنان مشددا على أمن اللبنانيين والعرب فيه.

وقال المولوي في حديث للاعلاميين خلال اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي اللبناني "إن الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمها مصلحته وإن لبنان لا يقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو للأشقاء العرب الموجودين على أراضيه".

وأضاف أن كل البيانات التحذيرية الصادرة من الدول العربية تعد "محط ثقة ولدينا حرص شديد على الاشقاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات "مشيرا إلى ان الاجراءات التي تقوم بها الدول هي لضمان أمن مواطنيها.

وشدد وزير الداخلية اللبناني على ان لبنان "ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحا لتوجيه رسائل" مضيفا ان الدولة اللبنانية لا تتستر على أي مجرم أو مرتكب او أي وجود لتنظيم مسلح على اراضيها".

وذكر ان الاتصالات السياسية والعسكرية مستمرة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم (عين الحلوة) الفلسطيني موضحا أنه لا معطيات أمنية بخروج الامور في المخيم عن السيطرة وانتشارها الى مخيمات أخرى.