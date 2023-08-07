بتوجيهات من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، كرم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء ركن فالح شجاع، الرقيب أول عبدالله عوينان مشلح، من مرتب الاتحاد الرياضي نظرا لما قام به من واجب وطني في مساعدة رجال وزارة الداخلية في إحدى العمليات الأمنية.

وأشاد وكيل الحرس الوطني بما قام به المكرم، مؤكدا انه يتسق مع القيم والمبادئ التي سار على ضوئها الحرس الوطني منذ انطلاقة مسيرته في دعم ومساندة مؤسسات الدولة ومساعدتها في أداء واجباتها بخدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.