أشاد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بجهود القائمين على إنتاج الفيلم الوثائقي «يوم الصمود» والإصدار الخاص به، اللذين يوثقان الدور البطولي لرجال الحرس الوطني في التصدي لقوات الغزو العراقي الغاشم.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي، إن الشيخ فيصل النواف استقبل بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د.جدعان جدعان الذي قدم له فريق عمل فيلم وكتاب «يوم الصمود» إذ ثمن نائب رئيس الحرس الوطني جهود القائمين على الفيلم والإصدار الخاص به. وأشاد الشيخ فيصل النواف، وفق البيان، بالمستوى العالي في تصوير الفيلم والمحتوى الذي قدم في الكتاب ليكون توثيقا متاحا للجيل الحالي والأجيال القادمة للتعرف على تضحيات رجال الحرس الوطني في التصدي للغزو الغاشم.



واستذكر شهداء الحرس الوطني الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن الغالي، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يديم على الكويت نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.