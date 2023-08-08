بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالشأن الأمني.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد ‏استقبل في مكتبه بقصر السيف سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود ورحب به، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



ونقل البيان عن سمو الأمير سلطان بن سعد إشادته بما تم طرحه من موضوعات في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



من جانب آخر، تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رسالة خطية من وزير الداخلية القطري وقائد قوة لخويا الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تتضمن دعوته لزيارة دولة قطر الشقيقة للتباحث والتشاور في عدد من الأمور الأمنية.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد استقبل في قصر السيف السفير القطري لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود، حيث رحب به وتسلم منه الرسالة الخطية، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة.



ونقل البيان عن السفير القطري إشادته بما تم طرحه من موضوعات والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.