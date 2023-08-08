ترجمة لتوصيات مجلس الوزراء لتعاون الجهات الحكومية مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة من الأبحاث والدراسات التي يقوم بها المعهد، أبرمت وزارة الدفاع بروتوكول تعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بحضور ممثلي الوزارة برئاسة وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة د.م.شمايل أحمد خالد الصباح وممثلين من معهد الكويت للأبحاث العلمية برئاسة القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي.



حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين بمقر وزارة الدفاع، التي تعد بمنزلة إطار عام للتعاون وأساسا لأي إجراءات تنفيذية أو تنسيقية مستقبلية بين وزارة الدفاع ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.



حيث تهدف المذكرة الى فتح آفاق التعاون والدعم في العديد من المجالات ومنها:



٭ تنفيذ مشروع الطريق المطاطي.



٭ تنفيذ مشروع الحفر العميق.



٭ المشاركة في ورش العمل الفنية وتبادل الخبرات.



٭ دراسة تقنية الطباعة الثلاثية للمباني.



وعلى هامش توقيع الاتفاقية ناقش الجانبان خلال توقيع المذكرة العديد من المواضيع والأمور ذات الاهتمام المشترك وآلية تطوير وتعزيز سبل التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة.