ليلي الشافعي



ضمن فعالية «شباب ناجحون»، نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر أول من أمس ورشة عمل للمشمولين برعايتها من الفئة العمرية بين 12 و17 عاما في مجمع البروميناد.



وفي هذا السياق، قالت المدير العام بالإنابة تماضر العمر في تصريح صحافي إن ورشة العمل تنظم على مدى 4 أيام خلال الفترة بين 6 و9 الجاري ولمدة 4 ساعات يوميا، بهدف توعية وتأهيل وتدريب بعض المشمولين بالرعاية على عدد من المهارات والموضوعات المهمة.



وأضافت العمر أن برنامج الدورة تضمن عدة محاور منها التوعية بكيفية اختيار التخصص الجامعي وإنشاء المشروعات وإدارة الأموال والتحول الرقمي وبرمجة الروبوت لما لتلك الموضوعات من أهمية بالغة في تأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات وتحديات العصر الجديد.



وأشارت الى أن ورشة العمل تم تنظيمها بإشراف فريق من كوادرها لتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين، وذلك بالتعاون مع متخصصين في بعض المحاور التي شملها برنامج الورشة، مؤكدة حرص الهيئة على تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية والتأهيلية والتدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات ومهارات المشمولين بالرعاية وقدراتهم واستعدادهم على التعامل مع مستجدات العصر ومتطلبات المرحلة المقبلة.