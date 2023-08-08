قالت مدير معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية عبير الهجرس إن المعهد قدم خلال شهري مايو ويونيو 10 دورات مهمة وتخدم مختلف التخصصات، وقد لاقت تلك الدورات تفاعلا مميزا من المشاركين. وأضافت الهجرس: ضمن فعاليات مشروع «استدامة» لتطوير العاملين بمؤسسات العمل الإنساني قدمنا العديد من الدورات والتي تتوافق ومتطلبات الواقع المعاصر منها دورة موشن جرافيك، ودورة التسويق عبر وسائل التواصل، ودورة السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة، والمسوق الرقمي المعتمد، وأساسيات مايكروسوفت أزور، ومحترف سلاسل الأمداد. وأوضحت أن المعهد وفي إطار تنفيذ مشروع «جودة العمل الخيري» الطامح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة قدم عدة دورات لصقل مهارات العاملين في ميدان العمل الخيري.