تسعى الكويت بشكل حثيث وجهود متواصلة للسير بذلك النظام الصحي قدما نحو مزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية ليحظى كل أفراد المجتمع بحياة صحية سليمة وجعل الكويت في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة مع الحرص على تطوير أنظمة وإجراءات التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية.



وتولي وزارة الصحة عناية بالغة بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والابتعاث وإبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية كركيزة أساسية لخلق كوادر صحية شابة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.



وتسعى وزارة الصحة بشكل دؤوب من أجل إعلاء شأن القطاع الصحي وإبراز مكامن قوته والعمل على تعزيزها وسط ما تقدمه الكويت اليوم من خدمات صحية عالية الجودة.



واستطاعت وزارة الصحة أن تحقق نحو 80% من أهداف برنامج المسح الصحي للسمع الذي يهدف إلى الكشف المبكر للإعاقات السمعية الذي انطلق في العام 2013، ويهدف إلى اتخاذ الإجراءات العلاجية والتأهيلية وخفض معدلات الإعاقة السمعية بين المواليد الجدد.